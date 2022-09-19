Рыбинск, Ярославская область, 19 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Рыбинске хотят открыть филиал или представительство СПбГУ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт городской администрации.

Дмитрий Рудаков Рабочая встреча Дмитрия Рудакова с проректором СПбГУ Анастасией Ярмош

19 сентября в Рыбинске прошла встреча директоров городских школ и руководителей колледжей с проректором по стратегическому развитию и партнёрству СПбГУ Анастасией Ярмош. Инициатором сотрудничества выступил глава города Дмитрий Рудаков.

«Мы ведём речь о подготовке гуманитариев. В первую очередь, педагогов. Именно возможности получить гуманитарное образование, не уезжая из дома, так не хватает выпускникам рыбинских школ. В планах — создать в Рыбинске образовательный центр регионального масштаба. Подобная практика в СПбГУ существует. Надеюсь, сегодняшняя встреча станет началом сотрудничества. И школьники Рыбинска смогут получать высшее образование и диплом государственного образца, не уезжая из родного города. А в школы Рыбинска придут молодые, хорошо образованные учителя», — сказал Дмитрий Рудаков.

В Рыбинске Анастасия Ярмош проведёт два дня. За это время проректор университета познакомится с возможностями города.

«Работа с регионом — это работа не с одним образовательным партнёром, а системное содействие и соединение существующего потенциала Рыбинска с ресурсами ведущего вуза страны. Это могут быть совместные образовательные программы, мониторинги, экспертизы, стажировка студентов, развитие школьного образования и СПО, системная поддержка и помощь предприятиям региона, формирование кадрового резерва для производства», — рассказала Анастасия Ярмош.

По итогам встреч стороны планируют выработать стратегию взаимодействия. В среднем на организацию полноценной работы потребуется от года до двух лет.