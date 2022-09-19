Москва, 19 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Министерство финансов России подготовило проект постановления о продлении до 31 марта 2023 года срока обращения граждан в банки за «кредитными каникулами». Документ опубликован 19 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

В пресс-службе Минфина отметили, что инициатива призвана защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться «кредитными каникулами» ранее, а также снизить риски для финансовой стабильности кредиторов.

«Механизм «кредитных каникул» показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заёмщиков, столкнувшихся со снижением дохода, и на поддержание их платёжеспособности», — указали в Минфине.

В министерстве напомнили, что по условиям действующей программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.

«Кредитные каникулы» распространяются на займы, которые были выданы до 1 марта 2022 года.