Казань, , 17:54 — REGNUM В столице Татарии 19 сентября встретили первый прямой контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего доставлено 85 контейнеров общим весом более 1,2 тыс. тонн, сообщает пресс-служба уполномоченного при главе РТ по защите прав предпринимателей.

Железнодорожные пути Марина Захарова © ИА REGNUM

«Первый поезд положил начало регулярным контейнерным перевозкам, которые свяжут Татарстан с рынками стран Юго-Восточной Азии, куда стремительно перемещается глобальный центр деловой активности», — сказал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Эксперты рассчитали, что переход к регулярным контейнерным отправкам позволит улучшить логистику предприятий республики на 15–25% и снизить время доставки более чем в два раза. Экономический эффект от масштабного перехода на контейнерные перевозки даст десятки миллиардов рублей дополнительной выручки и увеличит налоговые поступления в бюджет РТ.

Напомним, отправление поезда из Владивостока прошло 6 сентября при участии главы РТ Рустама Минниханова в рамках Восточного экономического форума.

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