Стокгольм, 19 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Предвыборная кампания, а теперь и переговоры по формированию правительства после парламентских выборов частично затмили вопрос вступления Швеции в НАТО. Однако лидер Умеренных Ульф Кристерссон, которому 19 сентября было поручено сформировать новый кабинет министр, подчеркивает серьезность вопроса и объявляет, что поэтому он оставит старую команду до завершения процесса вступления в альянс, пишет издание Aftonbladet.

Nato.int Финляндия и Швеция

В то время как лидер партии Умеренных Ульф Кристерссон пытается сформировать правительство у себя на родине, переговоры Швеции и Турции по вопросу НАТО все еще продолжаются.

«Мир не стоит на месте из-за того, что в Швеции прошли выборы, а в окружающем нас мире происходят довольно серьезные вещи», — отметил победивший на выборах Кристерссон на пресс-конференции после встречи с тальманом риксдага Андреасом Норленом.

Напомним, выборы в Швеции состоялись 11 сентября.