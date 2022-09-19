Стокгольм, , 17:52 — REGNUM В связи с тем, что Шведские демократы теперь являются второй по величине партией в Швеции, Умеренным придется оставить место в старом зале заседаний первой палаты риксдага, чтобы там могли собираться депутаты от Шведских демократов. Об этом 19 сентября сообщил телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Тем не менее, Умеренные могут сохранить свой старый офис. В будущем партия может проводить встречи в одном из залов риксдага поменьше. Предполагается, что это будет зал комитета риксдага по вопросам ЕС.

Результаты выборов обычно приводят к определенным перемещениям в различных помещениях риксдага, потому что партии теряют или получают мандаты и, следовательно, нуждаются в меньших или больших залах. Во многих зданиях риксдага в течение нескольких лет также проводились масштабные ремонтные работы, что на этот раз означает, что Шведские демократы смогут переехать в недавно отремонтированные кабинеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Шведские демократы хотят «сломить столетнюю гегемонию Социал-демократов»

Читайте развитие сюжета: Ульф Кристерссон подчеркнул важность вступления Швеции в НАТО