Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM «Гидрографическое предприятие» (организация госкорпорации «Росатом») завершило ключевой этап строительства ледозащитных сооружений на терминале «Утренний» — погружение свайного основания. При возведении Южного и Северного ледозащитных сооружений на терминале Утренний» в порту Сабетта в грунт было погружено 5759 свай. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Гидрографическое предприятие».

Порт «Сабетта» Government.ru

Помимо этого, параллельно на терминале сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта проводилась установка в сваи армокаркасов, раскрепление свайного основания, армирование и бетонирование верхнего строения ледозащитных сооружений. Возведение ледозащитных сооружений планируется завершить в декабре 2022 года.

Ледозащитные сооружения Южное и Северное защитят акваторию от дрейфующего льда, способного повредить причалы и суда. Протяженность Южного ледозащитного сооружения составит 3,1 километра, а Северного — 1,3 километра.

«Гидрографическое предприятие осуществляет дноуглубительные работы на акватории терминала «Утренний» с 2019 года, строительство ледозащитных сооружений начато осенью 2020 года. В 2021 году дноуглубительные работы на подходном канале и акватории терминала были завершены, общий объем грунта, извлеченного за три года, превысил 24 млн куб. метров», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Росморпорт принял решение осуществить модернизацию четырёх ледоколов-ветеранов предприятия проекта 1105. «Капитанская речная» серия включает в себя корабли «Капитан Букаев», «Капитан Зарубин», «Капитан Чадаев», «Капитан Чечкин», относящиеся к классу «река-море».

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