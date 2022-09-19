Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Из петербургского аэропорта «Пулково» в столицу Казахстана запустят дополнительные авиарейсы. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Самолёт Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самолёты авиакомпании SCAT Airlines будут летать по маршруту Петербург — Астана с 30 октября 2022 года. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Вылет из Астаны состоится в 20:50 с прибытием в Петербург в 22:10. Покинет Северную столицу самолет в 23:20 и приземлится в Астане в 6:40. Пассажиры будут летать на борту Boeing 737.

Отметим, что авиакомпания также осуществляет перевозку пассажиров по маршруту Петербург — Актау.

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