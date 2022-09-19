Бухарест, , 17:33 — REGNUM Правительство Румынии объявило о блокировании 63 тысяч специальных пластиковых карт материальной помощи малоимущим гражданам. Об этом 19 сентября сообщает румынское информационное агентство Agerpres.

Флаг Румынии Nicolas Raymond

Новые санкции связаны с участившимися случаями мошенничества в процессе получения соответствующих выплат.

«Многие граждане Румынии, получившие такие карты-ваучеры, на самом деле имеют относительно высокие стабильные доходы, – заявил министр инвестиций и европейских проектов Румынии Марчел Болош. – Государство не будет терпеть подобных афер. В дальнейшем мы станем проводить тщательную проверку соискателей матпомощи».

Напомним, согласно постановлению правительства Румынии от 1 июля, сумма в эквиваленте $250 начисляется два раза в месяц гражданам, имеющим суммарный ежемесячный доход ниже $200. Этой услугой в стране регулярно пользуются около трех миллионов человек.