Саранск, 19 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика капитального ремонта путепровода по улице Титова в Саранске. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Торговый центр Саранска

Согласно документам, длина четырехполосного путепровода с эстакадами и подходами составит почти 640 метров. В каждом направлении имеются тротуары с перильным ограждением. На указанном участке будут переоборудованы кабельные линии связи, троллейбусная контактная сеть, линии наружного освещения, перильные ограждения, пролетные строения.

Все работы должны быть завершены до 30 декабря 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 612,229 млн рублей. Срок подачи заявок от потенциальных исполнителей контракта — до 23 сентября. Подрядчик будет выбран 27 сентября.

ИА REGNUM напоминает, пешеходное движение по путепроводу было закрыто в мае 2021 года в связи с ненормативным состоянием пешеходной части объекта. В начале февраля текущего года состояние девяти мостов в Саранске оценивалось как предаварийное, в том числе и моста на улице Титова.