Краснодар, 19 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Сочи местного жителя заподозрили в незаконном производстве и хранении немаркированной алкогольной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 19 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Алкоголь

В ходе обыска по месту жительства у мужчины был обнаружен инструментарий, необходимый для изготовления алкоголя на дому, а также помещение для хранения готовой продукции. Алкоголь был разлит в пластиковые бутылки объёмом 0,5 и 1,5 литра для последующей продажи. Всего у злоумышленнике было изъято более 40 тонн подпольного алкоголя.

Расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ продолжается.