Платон Беседин, 19 сентября 2022, 18:50 — REGNUM Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесли в список иноагентов. Есть соответствующее решение Минюста. Напомню, что Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его супруга Пугачёва высказывались против СВО и в целом критиковали Россию. На время они перебрались в Израиль. Причём позднее эти бесстрашные и смелые персонажи решили заявить, что за границу они ездили в отпуск и на лечение. Ну-ну. Как говорится, борзости у доморощенных «оппозиционеров» хватает, а вот смелости — отнюдь.

Оноре Домье. Тридцать пять выражений лиц
Оноре Домье. Тридцать пять выражений лиц

Возвращение же пугачёвых-галкиных (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (по факту имя им легион) объясняется просто. В своих горделивых и тщеславных головках они мнят себя Барышниковыми, которых, что называется, с распростёртыми объятиями ждёт Запад. Надо только приехать и начать хаять Россию. На деле же всё заканчивается парой-тройкой выступлений, к примеру, в Прибалтике за смешные деньги и копеечными контрактами. При этом, как любезно сообщила нам Чулпан Хаматова, постоянно заставляют отрабатывать русофобскую и антироссийскую повестку. Даже на митинги там какие-то ходить пришлось.

Вот и возвращаются в Россию. Ожидаемо. Другой вопрос: как они это делают. А делают борзо, нагло, с нарочитым вызовом. Вспомните, как Алла Пугачёва старческой ножкой открывала дверь. Посыл её был очевиден: возвращаюсь, с ноги открывая дверь, и никто мне тут не указ. То есть не хватает малейшего такта, чтобы сделать это как минимум скромнее.

Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645
Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

Оттого, когда Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявляют иноагентом, Пугачёва тут же бравирует и провоцирует, требуя, чтобы её тоже признали иноагентом. Вслед за «бесстрашным мужем» (терминология не моя, а её). Откуда это деланное, показное бесстрашие? Всё очевидно и просто. Пугачёва и такие, как она, знают, что ничего им за это не будет. И по факту статус иноагента никак их жизнь особо не изменит.

Почему так? А вот смотрите. Скоро на экраны вывалится фильм «Сердце Пармы» (сделано по одноимённому роману Алексея Иванова). Кто исполняет там главную роль? Александр Кузнецов (кстати, родом, как и я, из Севастополя), нацелившийся на покорение Голливуда. Последнее рождает соответствующие его действия — нелестные оценки России и открытую поддержку киевского режима. А вот актёра Василия Мищенко, наоборот, отодвигают ото всех ролей. За что? Он открыто высказался в поддержку СВО. Поучаствовал в передаче «Свои». Всё, в чёрный список!

Частные случаи? Не думаю. Выразило ли Министерство культуры официальную позицию относительно СВО? Много ли патриотических фильмов, спектаклей появилось у нас за это время? Может быть, в принципе появился, скажем так, культурный фронт? Десятки музыкантов поехали поддержать наших бойцов? Есть исключения, конечно, да. Того же Григория Лепса действительно есть за что уважать. Но в целом как обстановка?

Лука Джордано. Поцелуй Иуды (фрагмент)
Лука Джордано. Поцелуй Иуды (фрагмент)

Давайте называть вещи своими именами. Культурные учреждения, культурные деятели (уж простите, за эту несколько архаичную терминологию) стесняются и темы СВО, и темы патриотизма в целом. Причём второе мне видится куда более важным и трагичным. Оттого и появляется в очередной раз Дмитрий Быков (иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента) и называет народ «дикой рыхлой массой».

Вообще, конечно, Быков (иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента), заявляющий о народе как о «рыхлой массе», описывается старой детской присказкой: «У кого что болит — тот о том и говорит». Но предательство и трагедия таких, как он, заключается в том, что, начиная с критики власти, они переходят к мерзостям в адрес народа. Причём, что любопытно, с властью при этом быковы (иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента) (имя им легион) сохраняют прекрасные отношения и очень даже сытно столуются за её счёт. И никаких вам моральных терзаний, и никаких вам совестных покаяний, и никакого когнитивного диссонанса.

Ведь что происходит у нас в театрах, в кинематографе, в литературе? А там, как и ранее, засилье чужих идей и чуждых смыслов, засилье тех, кто ненавидит Россию, но столуется за её счёт. У них всё хорошо, и у них, собственно, ничего не поменялось. Они взирают на тех, кто переживает за Россию, как на сумасшедших, они продолжают жрать сытно, зная, что ничего им никогда не будет. Ибо мафия бессмертна. А в культуре особенно.

И можно сотню раз повторить тезис о том, что Россия ведёт борьбу за собственную идентичность и независимость, вот только и первое, и второе начинается с торжества своих идей и своих смыслов, с культурного суверенитета. Но где он, простите?

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