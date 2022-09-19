Таджикистан был вынужден вторгнуться в Киргизию для самозащиты — мнение
Душанбе, 19 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Киргизия готовилась к конфликту на границе с Таджикистаном в надежде на то, что Душанбе ответит на провокацию, и у Бишкека будет повод для вторжения на территорию соседнего государства. Военные Таджикистана до последнего не отвечали, даже когда киргизская сторона начала обстреливать населенные пункты с мирными жителями. Такое мнение 19 сентября ИА REGNUM высказал политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов.
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Напоминаем, вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в применении огнестрельного оружия и артиллерии. По предварительным данным, 59 граждан Киргизии погибло, 163 человека получили ранения. Таджикистан заявляет о 41 погибшем и более 20 раненых. Стороны договорились о режиме прекращении огня и возобновлении переговоров.
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По мнению собеседника, последние сентябрьские столкновения на границе — это «провокация со стороны Киргизии, которую тщательно спланировали».
«На подготовку конфликта указывают многие факторы. В частности, предварительная эвакуация до 86 тысяч гражданских лиц из Баткенской области, которую провел Бишкек. Кроме того, Киргизия заранее стянула к границе дополнительные военные силы и бронетехнику. Президент КиргизииСадыр Жапаров заранее проверил работу БПЛА «Байрактар», а глава спецслужбКамчибек Ташиев провел секретные встречи со своими военными. Все это указывает на то, что Киргизия планировала военную операцию или провокацию, считая, что Таджикистан ответит на их агрессию и у Бишкека будет повод для вторжения на территорию Таджикистана», — уверен политический обозреватель.
Мирсаидов указал на то, что между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым «очень хорошие личные отношения» и таджикская сторона «не давала команды стрелять по киргизским солдатам потому, что не хотела развязывания конфликта во время саммита ШОС в Самарканде».
«Таджикистан не хотел омрачать праздничное настроение для своего соседа и союзника. Поэтому долгое время Таджикистан не отвечал на агрессию киргизских военных. Даже тогда, когда Киргизия начала стрелять по населенным пунктам на территории Таджикистана. Я лично был 15 сентября 2022 года (напомним, по официальным данным конфликт начался 16 сентября в 6 часов утра по местному времени — Прим. ИА REGNUM) в одном из приграничных кишлаков Таджикистана, в центр которого залетали снаряды от разрывов мин. Около 11 человек получили ранения только 14 сентября», — рассказал таджикистанский политолог.
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По его словам, киргизская сторона не отрицает тот факт, что в ходе конфликта, который произошел в Ворухе (таджикский анклав на территории Киргизии — Прим. ИА REGNUM), «погибли двое наших военных, киргизы тогда не пострадали».
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По его мнению, люди, которые называют Таджикистан агрессором не приводят никаких аргументов.
«Единственный аргумент — Таджикистану это нужно, Рахмону это нужно. А я вам привел аргументы того, что это не так», — отметил Мирсаидов.
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