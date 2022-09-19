Душанбе, 19 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Киргизия готовилась к конфликту на границе с Таджикистаном в надежде на то, что Душанбе ответит на провокацию, и у Бишкека будет повод для вторжения на территорию соседнего государства. Военные Таджикистана до последнего не отвечали, даже когда киргизская сторона начала обстреливать населенные пункты с мирными жителями. Такое мнение 19 сентября ИА REGNUM высказал политический обозреватель из Таджикистана Негматулло Мирсаидов.

President.gov.kg Пострадавший в пограничном конфликте житель Киргизии

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Напоминаем, вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в применении огнестрельного оружия и артиллерии. По предварительным данным, 59 граждан Киргизии погибло, 163 человека получили ранения. Таджикистан заявляет о 41 погибшем и более 20 раненых. Стороны договорились о режиме прекращении огня и возобновлении переговоров.

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По мнению собеседника, последние сентябрьские столкновения на границе — это «провокация со стороны Киргизии, которую тщательно спланировали».

«На подготовку конфликта указывают многие факторы. В частности, предварительная эвакуация до 86 тысяч гражданских лиц из Баткенской области, которую провел Бишкек. Кроме того, Киргизия заранее стянула к границе дополнительные военные силы и бронетехнику. Президент КиргизииСадыр Жапаров заранее проверил работу БПЛА «Байрактар», а глава спецслужбКамчибек Ташиев провел секретные встречи со своими военными. Все это указывает на то, что Киргизия планировала военную операцию или провокацию, считая, что Таджикистан ответит на их агрессию и у Бишкека будет повод для вторжения на территорию Таджикистана», — уверен политический обозреватель.

Мирсаидов указал на то, что между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым «очень хорошие личные отношения» и таджикская сторона «не давала команды стрелять по киргизским солдатам потому, что не хотела развязывания конфликта во время саммита ШОС в Самарканде».

«Таджикистан не хотел омрачать праздничное настроение для своего соседа и союзника. Поэтому долгое время Таджикистан не отвечал на агрессию киргизских военных. Даже тогда, когда Киргизия начала стрелять по населенным пунктам на территории Таджикистана. Я лично был 15 сентября 2022 года (напомним, по официальным данным конфликт начался 16 сентября в 6 часов утра по местному времени — Прим. ИА REGNUM) в одном из приграничных кишлаков Таджикистана, в центр которого залетали снаряды от разрывов мин. Около 11 человек получили ранения только 14 сентября», — рассказал таджикистанский политолог.

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По его словам, киргизская сторона не отрицает тот факт, что в ходе конфликта, который произошел в Ворухе (таджикский анклав на территории Киргизии — Прим. ИА REGNUM), «погибли двое наших военных, киргизы тогда не пострадали».

Негматулло Мирсаидов «Все это указывает на то, что Киргизия провоцировала Таджикистан, надеясь на то, что мы предпримем ответные действия, чтобы нанести по нашим приграничным территориям военный удар. Но получилось так, что Таджикистан не отвечал до последнего. Но когда конфликт стал разрастаться по всеми периметру границы — Таджикистан был вынужден вторнуться на территорию Киргизии, чтобы ликвидировать очаги, которые били по населенным пунктам Таджикистан».

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По его мнению, люди, которые называют Таджикистан агрессором не приводят никаких аргументов.

«Единственный аргумент — Таджикистану это нужно, Рахмону это нужно. А я вам привел аргументы того, что это не так», — отметил Мирсаидов.

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