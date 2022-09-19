Москва, 19 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Российское военное ведомство представило в Женеве вещественные доказательства работы США над биологическим оружием, проводившейся на территории бывшей УССР, сообщил 19 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов по итогам совещания участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

ИА REGNUM Биологические лаборатории США на территории б. УССР. 2022

«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные Министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории [бывшей УССР] работ по военно-биологическим программам», — заявил Кириллов.

Он подчеркнул, что «ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных документов», в том числе по фактам накопления патогенов в лабораториях, подконтрольных киевскому режиму, в частности, в противочумном институте им. Мечникова.