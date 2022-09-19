Пенза, 19 сентября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Пензе 39-летнюю женщину признали виновной в совершении 11 эпизодов преступлений по статье тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением. Женщина признала вину и частично возместила ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Установлено, что женщина работала уборщицей в одной из школ. Злоумышленница в период с 21 января по 15 марта 2022 года тайно похитила из запертых на замок шкафчиков для хранения материальных ценностей 22 ноутбука общей стоимостью почти 470 тыс. рублей. Похищенное женщина продала.

Женщина вину признала, возместила 18 тыс. рублей ущерба и обязалась возместить остальное.

С учетом наличия на иждивении горожанки двух малолетних детей, частичного возмещения ущерба и других смягчающих обстоятельств, ей назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Суд также удовлетворил иск образовательной организации о взыскании с осужденной материального ущерба в размере более 450 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Челябинской области 27-летнего педагога будут судить за кражи ноутбуков.

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