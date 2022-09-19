Красногорск, 19 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В понедельник, 19 сентября, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провел для учеников школы № 11 Красногорска внеурочное занятие «Разговоры о важном», посвященное 165-летию со дня рождения основателя современной космонавтики Константина Циолковского.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

Министр просвещения обсудил со школьниками достижения отечественных исследователей космоса, первый полет человека в космос.

В ходе занятия на связь вышла первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она ответила на вопросы ребят о том, кем она мечтала стать в юности и как выбрала свою профессию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главная цель внеурочных занятий «Разговоры о важном» — развитие ценностного отношения школьников к своей родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Для педагогов разработаны готовые сценарии и методические рекомендации.

Каждое занятие сопровождается видеороликом и презентационными материалами, интерактивными заданиями.