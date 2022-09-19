Горно-Алтайск, , 17:17 — REGNUM В Республике Алтай вступил в силу приговор по делу о халатности директора стадиона, в результате чего пострадал малолетний ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В результате падения ворот ребёнок получил тяжёлые травмы. Республика Алтай СУ СКР по Республике Алтай

Подсудимый являлся руководителем стадиона «Дружба» в Кош-Агачском районе. По данным следствия, из-за небрежного отношения к службе, подсудимый допустил нахождение на футбольном поле ворот для мини-футбола, что не соответствовало требованиям безопасности.

Вечером 19 мая двое детей 8 и 9 лет пытались поднять ворота для игр, однако конструкция упала на пятилетнего мальчика. В результате ребёнок получил компрессионные переломы грудного и поясничного позвонков, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Районный суд ранее признал директора виновным в халатности и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

«Приговор по результатам его рассмотрения в апелляционном порядке Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Алтай оставлен без изменения и вступил в законную силу», — добавили в управлении.

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