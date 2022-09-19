Салехард, 19 сентября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Лабытнанги прибыли четыре новых комфортабельных современных автобусов МАЗ рассчитанных на 27 пассажиромест. Транспортные средства оснащены двигателем, работающем на компримированном природном газе — метане. До конца года город получит ещё 10 единиц транспорта. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Wikimedia.org Автобус на метане

Автобусы оснащены речевыми информаторами, видеонаблюдением, электронным табло «бегущая строка», системой Глонасс, терминалами бесконтактной оплаты, а также имеют низкий уровень пола для комфортного передвижения маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

«Лабытнанги в числе трех из 13 муниципалитетов Ямала, где предстоит перевести пассажирские автобусы на газомоторное топливо«, — сообщила глава ЛабытнангиМарина Трескова, отметив, что «до конца 2022 года в МПАТП «Север» планируется запустить автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию».

Автобусы российского производства готовятся к постановке на учёт, а выйдет новый транспорт на городские маршруты после ввода в работу автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

Отмечается, что программа перевода общественного транспорта на газ на Ямале действует с 2018 года. На данный момент в округе насчитывается 90 экоавтобусов. До конца года муниципалитеты Ямала пополнят 67 транспортных средств, 53 из которых на газомоторном топливе.

Как сообщалоИА REGNUM, два трэкола и новый катер на 40 мест, полностью российского производства, будут задействованы на внутримуниципальных маршрутах на Ямале. В этом году техника поступит на баланс округа и в следующем сезоне выйдет на маршруты.

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