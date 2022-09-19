Котельниково, Волгоградская область, 19 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Причастность депутата Котельниковской районной думы к совершению смертельного ДТП в начале января 2021 году установили следователи Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе СУ СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным следствия, 4 января на улице Октябрьской в городе Котельниково водитель Toyota насмерть сбил 77-летнюю женщину. По подозрению в нарушении правил дорожного движения, совершённом в состоянии опьянения, задержан 53-летний депутат Совета народных депутатов одного из сельских поселений Котельниковского района. Изначально мужчина заявлял, что за рулём иномарки находился его 29-летний сын. Однако эту версию опровергают показания свидетелей и генетическая экспертиза, в ходе которой установлено, что на руле автомобиля имеется генетический материал, принадлежащий депутату.

Суд отправил подозреваемого под домашний арест, ему уже предъявлено обвинение.