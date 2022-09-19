Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга по большей части отнеслись равнодушно или презрительно к закрытию границ трех стран Прибалтики и Польши для граждан РФ. Корреспондент ИА REGNUM узнал о реакции пользователей на введение запрета на въезд в эти страны.

Прибалтика. Флаг

Литва, Эстония, Латвия и Польша теперь не пускают через границу жителей России, имеющих шенгенские визы. Запрет на пересечение границ официально вступил в силу 19 сентября.

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«Да пусть подавятся своими визами! К ним ездить себя не уважать сейчас! Надеюсь их туристический бизнес будет доволен потерей платёжеспособных туристов из России!» — написала Наталья Г.

Под постами в социальных сетях пользователи делились своим мнением о политике четырёх стран, введших запрет на въезд. Людям надоело сталкиваться с проявлением русофобии со стороны европейских государств, поэтому они предлагают ввести ответные меры.

«Вот и нам пора закрыть въезд для нежелательных лиц», — предложила Елена З.

«С одной стороны, обидно, поэтому хочется тоже закрыть для них границы, но с другой стороны, экономически невыгодно, т. к. туризм приносит прибыль. И валюту. Да и наказывать всех жителей только за то, что у них неадекватные политики, — это неправильно. Среди жителей этих стран — не все русофобы, они тоже стали жертвами этих решений…», — размышляет Светлана П.

В реакциях под постами можно было найти излишне гневные или оскорбительные комментарии. Но в основном пользователи проявляли равнодушие, так как запрет на въезд в Латвию, Польшу, Эстонию и Литву не скажется на их жизни.

«Не вижу большой для повального числа россиян проблемы в этих ограничениях прибалтийских. Не ездили и не будем, в чем разница?» — задаётся вопросом Владимир Б.

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Многие считают, что последствия запрета на пересечение границ по шенгенским визам ощутят скорее не граждане России, а сами жители этих европейских стран. В качестве аргументов приводили то, что ранее туристы вносили вклад в их экономику.

«Ненадолго, скоро будут пускать, похолодает, США их греть не будет», — предполагает Ирина К.

Кто-то напомнил, про историческое прошлое стран Прибалтики, а именно то, что они ранее входили в состав СССР, и Советский Союз внёс вклад в их развитие.

«Неблагодарные они люди, сколько СССР в них вложил денег, сколько помогали им! Всё забыто и стёрто. Нынешнему руководству России надо делать выводы из этих горьких уроков», — упрекнула Татьяна К.

Между тем пользователи неоднократно заявляли, что никогда особо и не рвались в эти страны Европы. Комментаторы добавляли, что в мире есть множество других интересных мест за границей, например, более тёплые страны на побережье моря или океана.

«За 55 лет жизни ни разу не был в Прибалтике, и как-то желания туда ехать до сих пор не возникало. Все же это не Мальдивы, Сейшелы, Канары, Фиджи, Таити, Маврикий, Кабо-Верди», — обозначил свою позицию Юрий Л.

Другие обратили внимание на то, что для жителей России открыты границы в десятки других стран, поэтому горевать из-за Прибалтики не стоит.

«То чувство, когда не закрыли въезд в более хорошие страны ЕС. Это же просто видимость делают, что плюс санкции к РФ», — отметил Адриан М.

Нашлись пользователи, кого эта новость огорчила. Среди них, например те, кто ранее уже приезжал в Литву, Латвию, Эстонию или Польшу. Жители России хотели бы вновь посетить понравившиеся места. А кто-то только хотел открыть для себя эти страны.

«Печально. Очень люблю Тарту и Таллинн. Хотелось бы ещё раз побывать в Риге и Варшаве», — написала Лариса П.

Алексей А. предложил отправиться… в Австралию. Он подчеркнул, что власти этого государства не собираются направлять санкции на обычных граждан России. Другие напомнили о потенциале нашей необъятной Родины.

«Знаете, как по мне, то лучше путешествовать по своей стране, тем более у нас стооолько красивых мест!» — предложила альтернативу Юлия Ч.

Отметим, что, несмотря на введение ограничений на пересечение границ четырёх стран, для некоторых категорий граждан РФ будут исключения. Например, для тех, у кого есть вид на жительство в этих странах.

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