Тамбов, 19 сентября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 26 сентября начнёт меняться структура органов власти и происходить кадровые назначения. На основе департаментов и управлений будут создавать министерства, сократится число заместителей главы региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил на брифинге вновь избранный руководитель Тамбовщины Максим Егоров.

tambov. gov. ru Максим Егоров

Открывая брифинг, руководитель региона анонсировал административную реформу в органах власти.

«У нас будет правительство Тамбовской области вместо администрации. […] Вместо управлений и департаментов будут министерства. Некоторые министерства будут складываться из существующих управлений и департаментов, некоторые будут, наоборот, разделяться», — сообщил Максим Егоров.

По его словам, у главы региона, который будет совмещать должность председателя правительства, останется десять заместителей (в настоящее время их 11).

В статусе заместителя станет работать руководитель аппарата правительства: он будет курировать министерство юстиции и региональной безопасности, отдел по работе с архивами, департаменты государственной службы, государственных услуг и документооборота, а также отвечать за административно-хозяйственный блок.

Из министров должность заместителя главы региона будет совмещать министр финансов.

Обязанности других заместителей определены по функционально-отраслевому принципу. К примеру, будут ответственные за внутреннюю политику, социальную сферу (министерство здравоохранения, министерство образования и науки, министерство социальной защиты и политики области), инвестиционно-имущественный и экономический блок (управление проектной деятельности, министерство экономической и инвестиционной политики области, министерство имущественных отношений и государственного заказа), промышленность, торговлю и предпринимательство.

Ещё один заместитель будет отвечать за работу министерства автомобильных дорог и транспорта, министерства градостроительства и архитектуры. Сюда же войдёт управление по охране объектов культурного наследия. Также будет заместитель главы региона, курирующий министерство сельского хозяйства и работу ветеринарной службы.

«У нас будет министерство экологии и природных ресурсов, которое будет включать в себя управление по охране окружающей среды и природопользования, управление лесами и управление по охране, контролю, регулированию и использованию объектов животного мира. Практически мы дублируем функции федерального министерства», — пояснил Максим Егоров.

Планируется, что структурные и кадровые изменения в Тамбовской области начнутся с 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM , на выборах главы Тамбовской области в сентябре 2022 года Максим Егоров («Единая Россия») набрал 84,95% голосов.