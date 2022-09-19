Москва, 19 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Решение о приглашении министра обороны РФ Сергея Шойгу на заседание Госдумы будет принято в скором времени, сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Государственная дума Леонид Слуцкий

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«Если оно будет положительным, то сразу определим и дату, но нужно учитывать, что это потребует подготовки», — отметил Слуцкий.

По его мнению, встреча депутатов Госдумы с министром обороны пройдет в закрытом режиме.

«На встрече мы обсудим, чем Госдума может помочь вооруженным силам в рамках бюджетного процесса. Сейчас не стоит экономить средства на армии и специальной военной операции. Но обсуждение этих вопросов потребует закрытого формата», — убежден Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением пригласить главу Минобороны Шойгу выступить перед Госдумой выступили депутаты фракции СРЗП. В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») выступил против.