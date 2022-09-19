Сертолово, Ленинградская область, 19 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области утвердило проекты планировки и межевания территории для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Сертолово, сообщил 19 сентября заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

lenobl.ru ТПУ «Сертолово» в Ленобласти

По его словам, подготовка градостроительной документации для строительства ТПУ, который будет обслуживать около двух тысяч пассажиров в час, завершена.

«Строительство рассчитано на два года и планируется в два этапа. На первом создадут сеть проездов, парковок, остановок, чтобы реализовать основную функцию сооружения. На втором этапе построят торгово-развлекательный комплекс с автовокзалом, парковкой, перронами для межрегионального транспорта», — сообщил он.

Также в рамках строительства пересадочного узла будет проведена реконструкция улицы Индустриальной с устройством примыкания к автодороге «Парголово-Огоньки» в южной части территории ТПУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Октябрьская железная дорога» (ОЖД) разрабатывает проектную документацию по реконструкции железнодорожного пути на участке Сертолово — железнодорожная станция «Левашово». В рамках проекта будут созданы две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово». Время в пути между Сертолово и Финляндским вокзалом со всеми остановками будет составлять 30 минут.