Москва, 19 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Делегации США и киевского режима не ответили в Женеве на вопросы о причинах поспешного уничтожения документации о своей военно-биологической программе на территории бывшей УССР, сообщил 19 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов по итогам совещания участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

DFID — UK Department for International Development Биологическая опасность

Он подчеркнул, что США не стали отвечать, зачем экстренно уничтожались данные о биологических исследованиях.

Он напомнил, что в Женеве в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Россия задала свыше 20 вопросов о незаконной военно-биологической деятельности Киева и Вашингтона.

«Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев. При этом делегация [киевского режима] заявила: «Здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе», — рассказал Игорь Кириллов.