Москва, , 17:10 — REGNUM Внести изменения в российское законодательство предложил глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, передаёт 19 сентября РБК. В своей докторской диссертации он предложил в специальном законе прописать действия по преодолению кризисов, с которыми может сталкиваться экономика страны.

Игорь Шувалов в Сарапуле Udmurt.ru

Он предлагает принять отдельный рамочный закон, определяющий действия государства во время кризисов в социально-экономической. Нужен закон «по взаимодействию власти и бизнеса в острые моменты, когда предпринимательство не имеет тех же самых возможностей для развития, как это происходит в типичных отношениях».

«У этого закона есть отдельный предмет регулирования. Это комплексный закон, — считает Шувалов. — Понятно, что кризис один другого не повторяет, они все являются уникальными, но можно вычленить общее в регулировании в отношениях между бизнесом и государством».

Это даст дорогу «актам быстрого реагирования» — временным мерам, имеющим приоритет над отраслевым законодательством, «что отражает их экстраординарность».

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