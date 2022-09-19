Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Животноводство Ленинградской области полностью обеспеченно кормами на зиму — на каждое животное в хозяйствах области уже запасено более чем 30 центнеров кормов (при потребности в 18 центнеров), сообщил 19 сентября заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы голштинской породы

Урожайность и объемы заготовки кормовых, зерновых и овощных культур в 2022 году выше, чем в 2021 году. Зерновых культур собрано 165,5 тыс. тонн, на 25% больше, чем в 2021 году, овощей — 21 тыс. тонн (+31%), картофеля — 32,4 тыс. тонн (+64%). По его словам, кормовая база уже сейчас позволила на 5% увеличить объемы производства молока и на 6,5% — мяса.

«Область увеличила финансирование на полевые работы, на закупку современной сельхозтехники, удобрений и мелиорацию. Этот подход даёт результаты — ежегодный прирост производства сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул Малащенко.