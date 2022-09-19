* запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 сентября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Американский инженер Марк Фрерихс, удерживавшийся в Афганистане и освобожденный в результате обмена пленными, должен вернуться в США здоровым и невредимым, заявил президент США Джо Байден, сообщает 19 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Сейчас наша приоритетная задача — убедиться, что Марк вернется здоровым и невредимым, и ему будет предоставлено пространство и время, необходимые для того, чтобы снова стать частью общества. Нам предстоит еще много работы по многим другим делам, но освобождение Марка подтверждает нашу неизменную приверженность», — сказал Байден, однако не уточнил, о какой именно приверженности он говорит.

Отметим, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обменял Фрерихса на находившегося в заключении в США члена своей организации Башира Наврузи.

Американский подрядчик, находившийся в плену с 2020 года, является ветераном ВМС, который жил и работал в Кабуле около десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Башир Наврузи — один из приближенных муллы Мухаммада Омара, основателя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из крупнейших наркоторговцев Афганистана и спонсор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по осужденным в РФ амеркианским гражданам Бриттни Грайнер и Полу Уилану, но вместо общения посольство США занято соцсетями.