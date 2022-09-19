Горно-Алтайск, 19 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Республику Алтай за семь месяцев 2022 года прибыли 6608 человек, выбыли — 6365. Таким образом, миграционный прирост населения региона составил 243 человека.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

За аналогичный период прошлого года прирост достиг 652 человека — покинули республику 6311, приехали сюда 6963.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, большинство прибывших и выбывших передвигались в пределах России.

Из-за границы в Горный Алтай приехали 211 мигрантов, в том числе 197 из стран СНГ, уехали из страны — 381 человек (369 в государства СНГ).