Брюссель, , 17:24 — REGNUM Руководство ЕС не намерено комментировать информацию о существовании нового плана по Косово и Метохии, которую ранее опубликовало албанское издание Albanian Post. Об этом заявил пресс-секретарь ЕС Петер Стано 19 сентября.

Петер Стано Ec.europa.eu

«У нас есть общее и принципиальное правило не комментировать так называемые документы, которые публикуют СМИ, и это касается как их подлинности, так и содержания», — процитировал телеканал Н1 слова Стано.

Пресс-секретарь ЕС напомнил, что во время последнего визита в Приштину спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сам прокомментировал подобную информацию.

Напомним, что ранее издание Albanian Post опубликовало информацию о том, что советники президентов Франции и Германии Эммануэль Бон и Йенс Плетнер представили Белграду и Приштине новый план по Косово, который подразумевает «нормализацию отношений» без формального признания Косово со стороны Сербии. Издание утверждает, что план содержит пункт о том, что ЕС потребует от Сербии формально признать Косово перед вступлением в ЕС, чего не произойдет в обозримом будущем.

Во время недавнего визита в Приштину Лайчак заявил журналистам, что речи о какой-либо «новой структуре переговоров» между Белградом и Приштиной не идёт.