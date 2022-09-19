Москва, , 17:01 — REGNUM Российские потребители всё больше ориентируются на онлайн-представленность при планировании покупок и готовы общаться с голосовыми помощниками и с чат-ботами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

Онлайн (сс) Mediamodifier

«Последние два года наблюдался взрывной рост в сегменте доставки продуктов питания и готовой еды, — сказал он. — По итогам 2021 года рынок электронной коммерции России стал самым быстрорастущим в мире. Потребители во многих городах пользовались преимуществом экономии времени, делая заказы онлайн. Ретейлеры, в свою очередь, соревновались в скорости доставки, расширении географии работы и предложении покупателям наиболее привлекательных цен. Начиная с весны 2022 темп этого тренда замедлился, добавление новых городов на карту доставки практически не происходит».

Однако, как подчеркнул Лебедев, потребители всё больше ориентируются на онлайн-представленность при планировании покупок, готовы общаться с голосовыми помощниками и чат-ботами.

«Данный тренд представлен во всех возрастных когортах, но наиболее ярко выражен среди потребителей 14-25 лет», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, шоковое изменение условий работы ретейлеров, произошедшее в конце зимы 2022 года, затронуло сразу несколько сфер.

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