Новозыбковский район, , 17:02 — REGNUM Нарушение правил охраны окружающей среды выявлено в Новозыбковском районе Брянской области, где индивидуальный предприниматель нанёс вред природе на сумму превышающую 49 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Бесконтрольная добыча песка Андрей Выползов © ИА REGNUM

По предварительным данным, коммерсант на территории Замишевского сельского поселения более года разрабатывал карьер. Он добывал строительный песок, однако добыча полезных ископаемых велась на участках сельскохозяйственного назначения. Работники Брянской природоохранной прокуратуры оценили ущерб почвам более чем в 49 млн рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Мужчина находится под подпиской о невыезде.