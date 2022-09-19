Москва, , 17:00 — REGNUM Совет Думы определил дату проведения слушаний о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, сообщила пресс-служба палаты парламента.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Совет Думы принял решение о проведении слушаний 29 сентября 10:00 мск.

На большие парламентские слушания будут приглашены представители родительского и экспертного сообщества, конфессий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам — по вопросам семьи, женщин и детей и по информационной политике, информационным технологиям и связи — подготовить проведение в Госдуме больших парламентских слушаний о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Он напомнил, что в Государственную думу поступили резонансные законопроекты о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения.

Володин также подчеркнул, что в палате парламента находится огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности. Речь идет в том числе о запрете ЛГБТ-пропаганды.

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