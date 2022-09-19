Москва, 19 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Шоковое изменение условий работы ретейлеров, произошедшее в конце зимы 2022 года, затронуло сразу несколько сфер, а слово «импортозамещение» прочно вошло в обиход каждого крупного ретейлера, ведь сейчас они являются высокотехнологичными предприятиями, а не только пунктами розничного распределения товаров населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Одной из проблем, с которыми столкнулся менеджмент, стало ограничение на поставки торгового оборудования. Например пищевое оборудование для производства полуфабрикатов или мини-пекарни, столь популярные в последние годы для установки в современных супермаркетах, производились в большинстве своём на территории Европейского союза. По каждой позиции пришлось искать замену, зачастую не оптимального качества, — констатировал Лебедев. — Ещё одной из неочевидных проблем является нехватка расходных материалов. Наверное, уже многие заметили изменение красочности упаковки товаров, представленных на полках магазинов. Другой тренд — отсутствие российского производства термоэтикеток и чековой ленты для современных контрольно-кассовых машин. В связи с этим ретейлеры массово стали переходить на электронные чеки. Тот случай, когда изменение экономико-логистических условий привело к положительному экологическому эффекту».

При этом, как отметил Лебедев, наблюдается консолидация рынка — крупные игроки скупают более мелких.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что сокращение в РФ сроков оплаты социально значимых продуктов действительно может уменьшить их себестоимость для поставщиков.