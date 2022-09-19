Мариуполь, ДНР, , 17:03 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга передали городу-побратиму Мариуполю порядка 2 тыс. книг различной тематики и сценический комплекс для выездных концертов ДК «Чайка», сообщили 19 сентября в пресс-службе администрации приазовского города.

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По словам заместителя начальника отдела культуры администрации Мариуполя Виктории Горожанкиной, у Санкт-Петербурга и Мариуполя большие планы по культурному сотрудничеству на уровне библиотек, проведения фестивалей и мастер-классов.

«Также перед мариупольцами планируют выступить петербургские звезды эстрады», — говорится в сообщении.

Добавим, что за три месяца мощи Петербурга Мариуполю был выполнен большой объем ремонтно-восстановительных работ: были введены три детских сада на 570 мест и три школы на 2120 мест, восстановлен волейбольный комплекс Мариупольского госуниверситета.

Как уточнили в пресс-службе администрации Северной столицы, ближайшая задача — восстановить четыре общежития. А к зиме Петербург должен подготовить 15 объектов жилой застройки. Помимо этого в работе находятся четыре объекта здравоохранения и строительство драматического театра и ремонт филармонии.

«Петербургские специалисты также составили мастер-план по восстановлению и развитию Мариуполя. Он рассчитан на ближайшие три года и на более длительную перспективу», — добавили в пресс-службе Смольного.

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