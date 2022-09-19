Москва, , 16:57 — REGNUM Перспективы Европейского союза быстро заместить природный газ водородом пока выглядят весьма туманными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким. Так он прокомментировал планы Еврокомиссии выделить 3 млрд евро на формирование рынка водородного топлива в ЕС.

Водородная энергетика morbihan-energies.fr

«Под жесткие экологические условия энергоперехода, принятые в Европе, подходят лишь солнце, ветер и «зеленый» водород, — сказал Аким. — «Зеленый» водород производится электролизом воды при использовании энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) без выбросов СО2 или с их минимальным количеством. Понятно, что возможности развития «зеленой» водородный энергетики напрямую зависят от мощности ВИЭ. Однако в будущем возникает проблема степени экологичности такого вида топлива, так как уже все громче звучит озабоченность относительно утилизации, например, отработанных солнечных панелей или лопастей в ветроэнергетике».

В связи с этим он подчеркнул, что в настоящее время уже есть технологии производства водорода иным способом.

«Но возникает вопрос: насколько экологически чистым будет считаться водород, полученный из других источников, даже с минимальным влиянием на окружающую среду, — заметил Аким. — Производство такого водорода может не соответствовать задачам энергоперехода и климатической повестки. Скорее, это вопрос лоббирования и обоснования позиции перед европейскими регуляторами и потребителями».

По его словам, согласно мнению представителей газовой промышленности, самым чистым является «голубой» или «синий» водород.

«Голубой» водород производится из природного газа. На выходе получается водород, а также углекислый газ в качестве побочного продукта. При таком виде топлива важное значение имеет система улавливания и хранения углерода. Но опять-таки производство «голубого» водорода зависит от наличия газа, который крайне дорог в настоящее время. По этим и ряду других причин быстрого замещения российского газа водородной энергией ожидать не стоит», — подытожил Аким.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что водород может стать спасательным кругом для экономики Евросоюза, разочаровало экспертов.

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