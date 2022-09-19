Неклиновский район, Ростовская область, 19 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Таганрогском заливе в районе села Приморка Неклиновского района Ростовской области едва не погибла семья с ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Катер

В экстренные службы тревожный сигнал поступил вечером 18 сентября. Далеко от берега терпел бедствие катер. Спасатели выяснили, что помощь требовалась семейной паре с ребенком — у них закончилось топливо и возникли проблемы с двигателем.

Инспекторы ГИМС доставили топливо и заправили судно, затем сопроводили катер до стоянки в Таганроге.

Всего в Ростовской области с начала 2022 года на водных объектах спасено 29 человек, в том числе пятеро детей.