Москва, , 17:00 — REGNUM Вашингтон оказывал прямое давление на страны, принуждая их не участвовать в совещании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве, сообщил 19 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что из-за такого давления во встрече по биологическому оружию приняли участие меньше половины стран — участниц конвенции.

«Опасаясь реакции США и угрозы введения санкций, многие страны воздержались от участия в совещании, в результате чего в нем участвовало всего 89 стран из 184 государств — участников КБТО», — сказал Кириллов.

Кроме того, США требовали от государств — участников конвенции сделать совместное заявление, признающее «мирный характер» биологических программ Пентагона.

«В ходе мероприятия выступили всего 43 делегации, из которых более половины (22 государства) либо поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную. 21 государство, среди которых [киевский режим], США и большая часть их союзников по блоку НАТО, выступили против, но даже среди них не было единодушия», — пояснил Игорь Кириллов.

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