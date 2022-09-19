Казань, 19 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Перед судом в Татарии предстанут двое местных жителей по обвинению в аферах со страхованием домов от пожара на 17 млн рублей. Об этом 19 сентября сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, весной 2021 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами для получения незаконных страховых выплат инсценировали несчастные случаи с поджогами не менее пяти домов в Лаишевском районе республики и городе Казани. Злоумышленники незаконно получили страховые выплаты на общую сумму более 17 млн рублей.

Также обманом они пытались получить в другой страховой компании возмещение на сумму более 7,9 млн рублей. При проверке документов их действия пресекли сотрудники службы безопасности страховой компании.

Вину признал только один из соучастников, его поместили под домашний арест. Второй фигурант не признается в содеянном, он заключен под стражу. На принадлежащие обвиняемым автомобили и объекты недвижимости наложен арест общей стоимостью более 17 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лаишевский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, преступная группировка, состоящая из 11 жителей Пензенской области в возрасте от 24 до 41 года, обвиняется в мошенничестве в сфере страхования. Они инсценировали ДТП с участием автомобилей, у которых уже были различные повреждения. После оформления ДТП обвиняемые обращались в страховые компании за получением выплат.

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