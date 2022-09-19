Вашингтон, 19 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Израильская компания Teva Pharmaceutical рассчитывает к концу года урегулировать судебные иски по поводу опиоидной эпидемии в США и в 2023 году начать выплаты, сообщает 19 сентября Reuters со ссылкой на генерального директора корпорации, который вряд ли продлит свой контракт в следующем году.

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После нескольких лет переговоров в июле Teva предложила урегулировать судебные иски на сумму $4,35 миллиарда. В основном пострадавшие штаты просили выплатить деньги наличными и частично лекарствами для реабилитации, что составляет примерно по $400 миллионов в течение 13 лет.

Напомним, что в США местные правительства штатов, городов и округов подали более 3 тысяч исков против производителей и дистрибьюторов опиоидов, а также против аптек, обвинив их в пособничестве развитию зависимости населения от опиоидов.