Шадринск, Курганская область, , 16:50 — REGNUM В Курганской области вынесли приговор участнику шадринской банды Вячеславу Прямоносову. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Бандит Tobias ToMar Maier

Установлено, что будучи участником банды, Прямоносов осуществлял незаконный оборот оружия, принимал участие в совершении убийств и разбойных нападений. В 1996 году в курганском городе Шадринске брат обвиняемого Дмитрий Прямоносов и его подельник Юрий Горожанцев создали банду в составе четырех местных жителей, которые вплоть до 2006 года совершали на территории области убийства и преступления против собственности. В 2006 году лидер банды Дмитрий Прямоносов и три участника группировки были задержаны, и приговорами суда они признаны виновными. Уголовное преследование Горожанцева прекращено в связи со смертью.

Вячеслав Прямоносов находился в розыске и спустя годы был задержан курганскими полицейскими. Он был признан виновным в нескольких преступлениях. И ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого, он обязан возместить ущерб потерпевшим в размере 5,2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Шадринске вынесен обвинительный приговор членам организованной преступной группы похитителей бюджетных денег под руководством бывшего заместителя начальника УМВД России по Курганской области.

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