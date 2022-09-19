Москва, , 16:50 — REGNUM Блогер Ида Галич рассказала о том, что не состоит ни с кем в отношениях уже несколько месяцев. Об этом 19 сентября пишет Spletnik.

Блогер Ида Галич Скриншот из шоу Иды Галич

Галич заявила, что в скором времени не планирует заводить новый роман. «У меня такое мнение сформировалось, что я сейчас не готова никому отдавать свои золотые годы. Я решила: буду заниматься собой, семьей и карьерой», — говорит блогер.

Ранее Ида Галич появлялась на мероприятиях в компании блогера Стаса Круглицкого. Пара не скрывала свой роман, однако публично не комментировала его.

Читайте ранее в этом сюжете: Джиган с женой купили квартиру в Дубае за 36 млн рублей