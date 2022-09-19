Саранск, 19 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. По итогам января-августа текущего года в Мордовии увеличилось производство молока, скота и птицы на убой в живом весе, а также яиц. Об этом свидетельствуют данные Мордовиястата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Молоко

За восемь месяцев сельхозпроизводители республики выпустили 340 тыс. тонн молока, что на 3,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство скота и птицы на убой выросло на 8,8% — до 283 тыс. тонн. Производство яиц достигло 1,099 млн штук, что больше показателя годом ранее на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября, в Мордовии зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 420 тыс. гектаров, что составляет 88% площади всех посевов. В первоначально-оприходованном весе намолочено 1,509 млн тонн зерна. Валовый сбор зерна, который превысил отметку 1,5 млн тонн, аграрии республики получают второй раз за всю историю региона. Абсолютный рекорд по сбору зерна был установлен в 2020 году, тогда было намолочено 1,762 млн тонн.

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