Москва, , 16:49 — REGNUM Минпромторг не рассматривает идею введения специальной маркировки товаров, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом 19 сентября сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если мы говорим о качестве, то [параллельный импорт — ИА REGNUM] подвергается абсолютно такому же контролю качества, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку, то маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе», — пояснил он.

Напомним, в июне сообщалось, что в Минпромторге рассматривается возможность введения специальной отметки для товаров, ввозимых в Россию по схеме параллельного импорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Минпромторг: продовольствие не планируется включать в параллельный импорт