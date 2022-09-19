Москва, 19 сентября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. США продолжают наращивать свои военно-биологические возможности, заявил 19 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Такое заявление он сделал по итогам консультативного совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве, проведенного по поводу нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции.

Кириллов отметил, что Вашингтон усиливает своё биологическое оружие под прикрытием статьи X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.

Он пояснил, что на словах США проводят наблюдение за инфекционной заболеваемостью и якобы оказывают помощь в этом вопросе развивающимся странам. В реальности, подчеркнул Кириллов, происходит наращивание военно-биологического потенциала в обход обязательств США по КБТО.

«Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов», — сообщил Кириллов.

Он также отметил, что пример бывшей УССР доказывает фальшь заявлений США о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.

«В результате реализации проектов DTRA улучшения ситуации с заболеваемостью не было достигнуто, а ситуация в приграничных с [бывшей УССР] странах ухудшалась по многим показателям. Другие признаки «мирного сотрудничества» также отсутствовали», — подчеркнул Игорь Кириллов.