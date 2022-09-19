Минск, 19 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Белорусская делегация во главе с министром иностранных делВладимиром Макеем примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21−26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Bundesministerium für Europa Владимир Макей

«Работа 77-й сессии станет своего рода «проверкой на прочность» для всей системы ООН и индикатором реальной способности Организации действовать в условиях кризиса многосторонности и крайнего обострения противоречий между государствами-членами», — говорится в сообщении.

Задачами делегации Белоруссии, как отмечается в сообщении, будет «защита национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами-членами Организации».

Как сообщалоИА REGNUM, ранее о своëм участии в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщила экс-кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановская.