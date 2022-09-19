Курск, 19 сентября 2022, 16:43 — REGNUM Студентов и преподавателей автотехнического колледжа Курска эвакуируют из-за повреждений, полученных зданием при урагане 19 сентября, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт, который побывал на месте происшествия.
Он уточнил, что состояние здания оценят эксперты, власти выделят всё необходимое для устранения последствий урагана
Также глава региона сообщил о разрушениях в Волокно — здесь повреждены дома и более 20 автомобилей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, мощный ураган обрушился на Курскую область 18 сентября, основной удар пришёлся на Курск, Льговский и Кореневский районы. Два человека погибли, в том числе юноша. Повреждены сотни домов.
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