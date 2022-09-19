Курск, 19 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Студентов и преподавателей автотехнического колледжа Курска эвакуируют из-за повреждений, полученных зданием при урагане 19 сентября, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт, который побывал на месте происшествия.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия урагана

«В Курске основной удар пришёлся на здание автотехнического колледжа и общежития. Ветер дул с такой силой, что поднимались в воздух бетонные блоки, срывало перекрытия, упали опоры коммуникаций, деревья вырывало с корнем. Разрушения значительные, в помещениях находиться опасно. Студенты сейчас покидают общежитие, выводим педагогический состав», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что состояние здания оценят эксперты, власти выделят всё необходимое для устранения последствий урагана

Также глава региона сообщил о разрушениях в Волокно — здесь повреждены дома и более 20 автомобилей.

«Обязательно всем поможем, выделим стройматериалы и компенсируем стоимость имущества из резервного фонда. С ночи на месте работают специалисты. Ведётся расчистка территории. Тем, у кого значительно пострадало жилье, готовы предоставить на время работ санаторий или гостиницу. Желающие есть. По данным вопросам прошу обращаться в администрацию Сеймского округа», — написал Старовойт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мощный ураган обрушился на Курскую область 18 сентября, основной удар пришёлся на Курск, Льговский и Кореневский районы. Два человека погибли, в том числе юноша. Повреждены сотни домов.