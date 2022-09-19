Бишкек, , 16:43 — REGNUM Из бюджета Киргизии выделили 497,6 млн сомов (373,8 млн рублей) на оказание помощи населению Баткенской области в связи с вооружённым конфликтом, произошедшим на киргизско-таджикской границе. Об этом на брифинге заявила замминистра финансов Жибек Дуйшеева.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленной чиновницы, эти средства должны были пойти на переселение беженцев из зоны боевых действий в безопасное место, обеспечение их продовольствием, лекарствами и медоборудованием.

«Деньги были направлены в МЧС, МВД, Минздрав и уполномоченным органам местного самоуправления области — согласно заявкам вышеуказанных министерств», — уточнила она.

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В Министерстве финансов Киргизии сообщили, что на специальный счёт, открытый для оказания поддержки населению, пострадавшему в ходе боевых действий на границе с Таджикистаном, поступило более 26 млн сомов (более 19,5 млн рублей).

Также стало известно о том, что для жителей Баткенской области собрали 635 тонн гуманитарной помощи. По данным МЧС Киргизии, её уже отправили на 39 грузовых машинах в пострадавший от вторжения таджикских военных регион.

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