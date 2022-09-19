Бишкек, 19 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Из бюджета Киргизии выделили 497,6 млн сомов (373,8 млн рублей) на оказание помощи населению Баткенской области в связи с вооружённым конфликтом, произошедшим на киргизско-таджикской границе. Об этом на брифинге заявила замминистра финансов Жибек Дуйшеева.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По словам высокопоставленной чиновницы, эти средства должны были пойти на переселение беженцев из зоны боевых действий в безопасное место, обеспечение их продовольствием, лекарствами и медоборудованием.

«Деньги были направлены в МЧС, МВД, Минздрав и уполномоченным органам местного самоуправления области — согласно заявкам вышеуказанных министерств», — уточнила она.

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В Министерстве финансов Киргизии сообщили, что на специальный счёт, открытый для оказания поддержки населению, пострадавшему в ходе боевых действий на границе с Таджикистаном, поступило более 26 млн сомов (более 19,5 млн рублей).

Также стало известно о том, что для жителей Баткенской области собрали 635 тонн гуманитарной помощи. По данным МЧС Киргизии, её уже отправили на 39 грузовых машинах в пострадавший от вторжения таджикских военных регион.

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