Москва, 19 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, не стоит ждать массовой выдачи кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Снижение ключевой ставки обычно предопределяет снижение ставок по кредитам и вкладам. Постепенно ставки будут снижены. По вкладам это говорит о том, что возможность получать доходы сократится. Они станут меньше. По поводу кредитных ставок предполагается, что банки их снизят. Однако необходимо помнить, что требования к заёмщикам уже ужесточились, и банки более тщательно проверяли кредитоспособность. Поэтому ожидать массовой выдачи кредитов не стоит. Банки будут следить за этим, — сказала Ермилова. — ЦБ РФ не стремится быстро понижать ставку, чтобы не спровоцировать рост инфляции и объема выдачи кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что люфт изменения ключевой ставки достаточен, чтобы к концу 2022 года она приняла значение на уровне 6-6,5%.