Томск, 19 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Томской области с 20 по 23 сентября местами сохранится высокая пожарная опасность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакаты «Берегите лес!»

По информации Томского гидрометцентра, высокий, 4 класс пожарной опасности установится в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и других районах.

В связи с этим спасатели предупредили жителей о возможности возникновения пожаров в поселениях, а также ландшафтных возгораний, задымления территорий.